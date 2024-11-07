التغيير الوزاري المرتقب ليس استهدافا سياسيا بل خياراً نافعاً لتقديم الأفضل

صرّح الباحث في الشأن السياسي عائد الهلالي، اليوم الخميس، بأن عملية التغيير الوزاري المرتقبة "ليست استهدافا سياسيا" بل خيارا نافعا للأحزاب والكتل السياسية ذاتها بجلب وزير اخر من كتلتهم ربما يكون اكثر كفاءة، مشيرا الى ان تحالف إدارة الدولة اقتنع بالتغيير الوزاري، إذ ذكر الهلالي في حديث خاص لقناة السومرية، ان "الحكومة تعهدت باجراء تغييرات على جميع المستويات الوزارية والدرجات الخاصة والمدراء العامين لكن التغيير المتعلق بالوزراء تلكأ كثيرا بسبب تخوف ورفض سياسي".

وأشار الى ان "الحكومة جوبهت بالرفض لتغيير واستبدال الوزراء من قبل الكتل السياسية والتي اعتبرته استهدافا سياسيا"، مشيرا الى ان "ذلك غير منطقي فالوزير الجديد ربما يكون اكثر جودة وسيكون بالتالي عائدا إيجابيا لكتلته".

وأوضح ان المشكلة بأنه تم الرضوخ لمطالب الكتل السياسية لفترة طويلة لكن السوداني عازم الان على اجراء تغيير بما يحدث نتائج إيجابية، وليس بالضرورة ان يكون التغيير جذريا لكن من الممكن ان تكون هناك إيجابيات لعملية الاستبدال، وبالتالي ستعود النتائج الإيجابية على الوزير نفسه وحزبه، فهو يريد بالنهاية تثبيت نفسه في هذه الحكومة او الحكومات القادمة أيضا.

وذكر ان "حكومة السوداني جاءت باليات وأدوات رقابية لم تكن متبعة من قبل، بل ان السوداني كان يقوم بدوره الرقابي بنفسه مع تغييب الدور الرقابي لمجلس النواب طوال الفترة الماضية وغياب رئاسته"، مشيرا الى ان "تحالف إدارة الدولة اقتنع بالتغيير ولا اعتقد انه سيعارض".