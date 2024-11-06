الأخبار

الداخلية تعلن القضاء على المتهم الرئيسي باستشهاد ضابط برتبة مقدم بالاتحادية


 

صرّحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالقضاء على المتهم الرئيسي باستشهاد المقدم في الفرقة الأولى شرطة اتحادية المقدم البطل (أحمد يونس عبيد)، فيما اشارت الى القبض على متهم شارك بإطلاق النار على القوات الأمنية يوم أمس، حيث ذكرت الداخلية في بيانها، انه "لقد أقسم رجال وزارة الداخلية على القصاص العادل من الذين يحاولون العبث بأمن الوطن واستقراره، وما إن مضت ساعات على استشهاد آمر الفوج الأول باللواء الثاني في الفرقة الأولى شرطة اتحادية المقدم البطل (أحمد يونس عبيد) خلال الواجب المقدس أثناء عملية تنفيذ أمر قبض بحق أحد المطلوبين في منطقة النهروان ببغداد، حتى استمر العمل الأمني والمتابعة المكثفة للوصول إلى المجرم الذي قام بهذا الفعل الجبان".

وأضافت، أنه "تمكن الأبطال في الشرطة الاتحادية من الوصول إلى المتهم ومحاصرته داخل إحدى الدور في المنطقة نفسها التي نفذ فيها جريمته، وقد حاول الاشتباك مع القوة المنفذة للواجب فردت القوة عليه وقتلته، وبهذا فقد نال الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة".

وأشارت الى انه" كما تمكن الشجعان في قيادة قوات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على متهم شارك في هذه الجريمة من خلال اشتراكه بإطلاق النار على قواتنا الأمنية يوم أمس أثناء تنفيذها أمر القبض، وقد اعترف بهذا الفعل الجبان وغير القانوني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية تعلن القضاء على المتهم الرئيسي باستشهاد ضابط برتبة مقدم بالاتحادية
أمانة بغداد تعلن عن قطع طرق في بغداد لغرض الصيانة
رئاسة مجلس الوزراء توافق على تسليم مطار النجف للمحافظ
محكمة جنايات الكرخ: تصدر حكم الإعدام بحق تجار مخدرات
رئيس مجلس القضاء يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
الإطاحة بمتهمين اثنين يتداولان عملة مزورة فئة مليون دولار في بابل
تعرض ثكنة للقوات التركية الى قصف في دهوك وانباء عن سقوط اصابات
انطلاق عملية في قرى"الكبة" شرقي ديالى
بالوثيقة ..القانونية النيابية تقدم طلباً لرئيس مجلس النواب بشأن قانون الاحوال الشخصية
السجن 10 سنوات بحق مدان أصدر هويات لعوائل "داعش" الارهابي بكركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك