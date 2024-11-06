الداخلية تعلن القضاء على المتهم الرئيسي باستشهاد ضابط برتبة مقدم بالاتحادية

صرّحت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالقضاء على المتهم الرئيسي باستشهاد المقدم في الفرقة الأولى شرطة اتحادية المقدم البطل (أحمد يونس عبيد)، فيما اشارت الى القبض على متهم شارك بإطلاق النار على القوات الأمنية يوم أمس، حيث ذكرت الداخلية في بيانها، انه "لقد أقسم رجال وزارة الداخلية على القصاص العادل من الذين يحاولون العبث بأمن الوطن واستقراره، وما إن مضت ساعات على استشهاد آمر الفوج الأول باللواء الثاني في الفرقة الأولى شرطة اتحادية المقدم البطل (أحمد يونس عبيد) خلال الواجب المقدس أثناء عملية تنفيذ أمر قبض بحق أحد المطلوبين في منطقة النهروان ببغداد، حتى استمر العمل الأمني والمتابعة المكثفة للوصول إلى المجرم الذي قام بهذا الفعل الجبان".

وأضافت، أنه "تمكن الأبطال في الشرطة الاتحادية من الوصول إلى المتهم ومحاصرته داخل إحدى الدور في المنطقة نفسها التي نفذ فيها جريمته، وقد حاول الاشتباك مع القوة المنفذة للواجب فردت القوة عليه وقتلته، وبهذا فقد نال الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة".

وأشارت الى انه" كما تمكن الشجعان في قيادة قوات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على متهم شارك في هذه الجريمة من خلال اشتراكه بإطلاق النار على قواتنا الأمنية يوم أمس أثناء تنفيذها أمر القبض، وقد اعترف بهذا الفعل الجبان وغير القانوني".