محكمة جنايات الكرخ: تصدر حكم الإعدام بحق تجار مخدرات

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 23 كيلو غرام من مادة أمفيتامين المخدرة قاما بجلبها من خارج العراق بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأوضح المجلس، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".