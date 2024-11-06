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الإطاحة بمتهمين اثنين يتداولان عملة مزورة فئة مليون دولار في بابل


أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء، الاطاحة بمتهمين اثنين يتداولان عملة مزورة فئة مليون دولار بمحافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل تمكنت من الإطاحة بمتهمين اثنين يتداولان عملة فئة مليون دولار مزيفة ويرمومان بيعها في محافظة بابل".

وأضافت ان " عملية القبض جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وبكمين محكم ألقي القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما عملة مزورة فئة مليون دولار".

وتابعت انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة أصوليا

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