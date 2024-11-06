تعرض ثكنة للقوات التركية الى قصف في دهوك وانباء عن سقوط اصابات

اكد مصدر مطلع، الاربعاء، تعرض ثكنة للقوات التركية الى قصف في دهوك وسط انباء عن اصابات مباشرة.

وقال المصدر ان" ثكنة عسكرية تركية مؤقتة في مرتفعات جبلية تبعد قرابة 14كم عن الشريط الحدودي العراقي- التركي تعرضت الى قصف بالهاونات وسط انباء عن سقوط اصابات مباشرة".

واضاف ان" القصف هو الثاني خلال 72 ساعة للثكنات التركية التي تنتشر بكثافة في عمق الاراضي العراقي والتي تصل الى محيط مدينة دهوك بشكل مباشر".

واشار الى ان" القوات التركية استنفرت فيما لوحظ طيران حربي يحلق في الاجواء دون اي قصف وسط حالة من الاستنفار يمكن ملاحظتها من خلال الانتشار في الطرقات بين المنحدرات الجبلية".

يذكر ان القوات التركية تنتشر في اكثر من 80 ثكنة بينها قواعد كبيرة داخل الاراضي العراقية