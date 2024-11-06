انطلاق عملية في قرى"الكبة" شرقي ديالى

اكد مصدر امني، الاربعاء، انطلاق عملية امنية في محيط قرى الكبة اقصى شمال شرق ديالى,

وقال المصدر ،ان" قوات امنية مشتركة بدات عملية دهم وتفتيش في بساتين قرى الكبة اقصى شمال شرق ديالى من محوريين في ان واحد بدعم من قبل مكافحة المتفجرات".

واضاف ان" العملية والتي تجري في في بيئة معقدة بسبب كثرة البساتين تاتي ضمن رؤية تامين محيط القرى والطرق الزراعية المارة بها ودرء مخاطر الخلايا النائمة وتامين مسارات الارتال العسكرية بين المقرات التي تمر بهذا الجغرافية".

واشار الى ان" العملية حددت لها اهداف عدة ابرزها التوغل بالعمق وصولا الى مفترق طرق زراعية بعمق 3كم والانتقال الى محيط البساتين بشكل مباشر".

يذكر ان ديالى تشهد بين فترة واخرى عمليات دهم وتفتيش من قبل القوات الامنية من اجل تامين المناطق والقرى"