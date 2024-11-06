رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وبحسب بيان مجلس الوزراء العراقي بحث الجانبان المخاطر المترتبة على استمرار العدوان "الصهيوني" على غزة ولبنان وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد السوداني ضرورة أن تضاعف الولايات المتحدة وباقي الدول الكبرى الجهود من أجل إيقاف هذه الحرب.

وأشار السوداني إلى أهمية العمل المستمر من أجل التخفيف من الآثار الإنسانية القاسية للحرب، وتكثيف جهود إيصال المواد الإغاثية للمدنيين داخل مناطق الصراع أو النازحين بسبب الحرب.