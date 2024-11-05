السوداني يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ويشيد بما قدمته المنظمة الدولية للعراق

اشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بما قدمته الامم المتحدة للعراق في مواجهة التحديات عبر السنوات التي تلت عام 2003 وأبرز المنعطفات والمصاعب التي مرّ بها الشعب العراقي.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان وبحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وما يحدث من عدوان على غزّة وجنوب لبنان واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الصهاينة.

واكد رئيس الوزراء أهمية ما طرحه السيد السيستاني من تشخيص لاحتياجات العراق والرؤى الواقعية لتطلعات الشعب العراقي التي أوجزتها الحكومة في أولويات برنامجها العامل والجاري تنفيذه