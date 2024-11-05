تنفيذ عملية امنية لتمشيط مناطق زراعية وبساتين في ديالى

نفذت قوة من شرطة ديالى عملية امنية جنوب بعقوبة ، مركز المحافظة .

وقال العقيد هيثم الشمري الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى :" ان قوة من فوج طوارئ ديالى السابع نفذت ، من محورين ، عملية امنية لتمشيط المناطق الزراعية والبساتين جنوب ناحية بهرز القريبة من ضفاف نهر ديالى" .

واضاف :" ان العملية تأتي ضمن ستراتيجية تأمين المنطقة ومنع الخلايا الارهابية من ايجاد ملاذات آمنة ، وتعزيز النقاط الامنية المرابطة والمراقبة المتقدمة "، مشيرا الى :" ان هذه العملية شهدت مشاركة فعالة لقسم الكلاب البوليسية من اجل تفتيش المناطق المعقدة ".