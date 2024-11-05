النزاهة تصادق على رؤساء الوحدات الادارية الجدد في ديالى

صادقت هيئة النزاهة على رؤساء الوحدات الادارية الجدد الذين صوت عليهم مجلس محافظة ديالى .
وقال مصدر مطلع ان هيئة النزاهة صادقت على رؤساء الوحدات الادارية الجدد باستثناء مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني سوران باجلان لشغل منصب قائممقام خانقين بسبب وظيفته العسكرية.
واضاف ان رفض هيئة النزاهة لمرشح الكرد يتعارض مع الشروط المعمول بها .
وكان مجلس محافظة ديالى قد صوّت الشهر الماضي خلال جلسة طارئة على رؤساء جدد للوحدات الإدارية، بحضور 10 أعضاء من أصل 15 عضواً .
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