المشهداني واللامي يبحثان التنسيق بين البرلمان والنزاهة

بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، (5 تشرين الثاني 2024)، مع رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، التعاون والتنسيق بين المجلس والهيئة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ان المشهداني استقبل اللامي وتقدم الأخير "بالتهنئة إلى المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا له التوفيق في عمله".

وبحث اللقاء، وفقاً للبيان "أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس النواب وهيئة النزاهة، والعمل على دعم إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز الدور الرقابي".