الحشد الشعبي يعتقل 29 متهماً بالانتماء والترويج لحزب البعث الصدامي

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، (5 تشرين الثاني 2024)، عن تنفيذ أوامر قبض واعتقال بحق (29) متهماً بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور.

وذكر بيان للحشد، ان "معاونية الاستخبارات والمعلومات، نفذت سلسلة من العمليات النوعية تكللت بالنجاح من خلال تنفيذ أوامر قبض واعتقال بحق (29) متهماً بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور".

وأشار الى "وضبط العديد من المبرزات الجرمية، التي تثبت تورطهم في التواصل مع جهات معادية للقيام بأنشطة مخربة داخل البلد تهدد الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي، وذلك وفقاً لأوامر قضائية وطبقا للمادة الثامنة من قانون حظر حزب البعث رقم 32 لسنة 2016".