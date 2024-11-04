الإطار التنسيقي يدعو مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته

دعا الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي الحالي وتقليص عطلته.
وقال الإطار في بيان مقتضب، إن "القوى السياسية المنضوية فيه عقدت اجتماعاً في منزل رئيس تحالف النصر حيدر العبادي".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش الوضع السياسي وأوضاع المنطقة والقوانين الخلافية في مجلس النواب".
ودعا الإطار بحسب البيان مجلس النواب إلى "تمديد فصله التشريعي وتقليص عطلته بما ينسجم وتطورات المنطقة والاستحقاقات المهمة".
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