ضبط عيادة تجري عمليات جراحية بإشراف دكتورة "وهمية" في النجف

أعلنت نقابة الأطباء في محافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، ضبط عيادة تقوم بعمليات جراحية وتجميلية بإشراف دكتورة وهمية.

وقالت النقابة في بيان إنه "ضمن اعمال متابعة نقابة الاطباء فرع النجف الاشرف وبمشاركة اللجنة الوزارية المؤلفة من نقابة الأطباء وقيادة شرطة النجف ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة وجهاز الامن الوطني ونقابة الصيادلة ونقابة التمريض جهاز المخابرات مديرية الاستخبارات والامن، تم ضبط عيادة وهمية في حي الجمعية مقابل مستشفى النجف الاشرف التعليمي".

وأضافت النقابة، أن "العيادة كانت تحمل اسم الدكتورة الاختصاص إخلاص البديري اختصاص جراحة تجميلية بورد (دكتوراه) وتبين ان صاحبة الاسم ليست طبيبة، وتنتحل صفة طبيبة، وتقوم بعمليات تجميل وزراعة الشعر وتم ضبط اجهزة ليزر وادوية ممنوعة وملابس وادوات عمليات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ومصادرة الأجهزة".