وزير الداخلية يبحث في طهران فتح آفاق التعاون العلمي والأكاديمي والشرطوي بين العراق وايران

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، فتح آفاق التعاون العلمي والأكاديمي والشرطوي بين العراق وايران .

وقالت وزارة الداخلية في بيان، : إنه "على هامش تواجده في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، جامعة الأمين الشاملة للعلوم الشرطية، وحضر حفل بدء العام الدراسي في هذه الجامعة التي تضم الدفعة الأولى من الطلبة العراقيين البالغ عددهم (68) ضابطاً من مختلف تشكيلات وصنوف قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية".

وأضاف البيان، أن "العدد الجمالي للمقاعد المخصصة للطلبة العراقيين يبلغ (124) مقعداً للحصول على شهادة الماجستير في العلوم الأمنية، من بينها تقنيات الحدود الأمنية، وأمن الفضاء السيبراني وقيادة إدارة الشرطة وتحصينات حرس الحدود وإدارة عمليات المرور".

وأوضح البيان، أن "الشمري بحث خلال هذه الزيارة فتح آفاق التعاون العلمي والأكاديمي الشرطي بين البلدين الجارين في هذه الجامعة، التي تعتبر من الجامعات الرصينة في المجالات الأمنية كافة"