المشهداني يبحث مع العامري مهام مجلس النواب المرتقبة

بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مع رئيس منظمة بدر هادي العامري، اليوم الاثنين، المهام المرتقبة لمجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس منظمة بدر في بيان ،أن "رئيس منظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني".

وأضاف البيان، ان العامري هنأ في بداية اللقاء المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، مشيرا الى ان الجانبين ناقشا المهام المرتقبة للسلطة التشريعية، ودور مجلس النواب في المرحلة المقبلة".

اعرب العامري عن أمله بأن" يأخذ البرلمان دوره الفاعل لتمرير القوانين المهمة وتفعيل مهامه الرقابية وتعزيز الجهود المشتركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق المصلحة الوطنية"، مشيرا الى أن" انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد".