لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية : التغيير الوزراي سيشمل اربعة وزراء .. وهذه ملاحظاتنا

كشفت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية ، عن رؤيتها للتغيير الوزاري المرتقب الذي يعتزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجراؤه .

وذكر نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي ، في تصريح صحفي ان " اللجنة بدأت تقييم تقرير الاداء الحكومي الثالث ، بعد تقريرين سابقين قدمنا فيهما لائحة توصيات الى الحكومة والبرلمان والكتل السياسية ليكون التقرير مرجعاً احصائيا وبيانيا لتقييم مستوى الاداء الوزاري ".

وأضاف ، ان " هناك وزارات تجاوزت برنامجها وادت دورا فاعلا في تقديم الخدمات للمواطنين، وهناك وزارات اخرى تراوح اداؤها بين المقبول والضعيف، ووزارات غيرها كان اداؤها ضعيفا خلال الفترة الماضية ".

وأوضح ، ان " مسألة استبدال الوزراء تبقى رهنا بقرار رئيس الوزراء كونه المسؤول الاول عن ادارة الحكومة ، ويتحمل مسؤولية تقييم اداء الوزراء في المنهاج الحكومي"،

وبين ان " البرنامج الحكومي يمنح اريحية لرئيس الوزراء في سقف التغيير الوزاري ، ولذلك ننتظر قيام رئيس الوزراء باجراء التغيير الوزاري المطلوب خلال الفترة الحالية "، متوقعا ان " يشمل التغيير الوزاري بحدود اربعة وزراء ، و لايتجاوز ستة وزراء كحد اقصى./انتهى5