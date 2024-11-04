تحالف العزم يعرب عن دعمه الكامل لما صدر عن سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حول إدارة البلد

أعرب تحالف العزم، اليوم الاثنين، عن دعمه الكامل لما صدر عن سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حول إدارة البلد بمبادئ الكفاءة والنزاهة، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، في ظل التحديات التي تواجه العراق.

واكد المكتب الإعلامي للتحالف في بيان على "تأييده التام لمواقف سماحته تجاه الأوضاع الإقليمية، وخاصة المأساة في لبنان وغزة، داعياً المجتمع الدولي للتحرك لحماية المدنيين".

وشدد التحالف على "أهمية التزام القوى الوطنية بهذه التوجهات لتحقيق مستقبل أفضل للعراق ينعم فيه الجميع بالأمن والازدهار".

وأضاف التحالف: "نغتنم الفرصة لنعرب عن ترحيبنا بممثل الامين العام للأمم المتحدة ونبارك له تسنمه هذا المنصب، متمنين له التوفيق والنجاح في أداء مهامه".