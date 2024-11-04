الاعدام والسجن المؤبد لاحد الدواعش في صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين، خمسة احكام من بينها الإعدام بحق احد عناصر كيان داعش الارهابي عن جرائم في قضاء الشرقاط وبيجي.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "الارهابي صدر عليه حكما بالإعدام بعدما كان يعطى فتاوى بقتل المواطنين في قضاء الشرقاط عام 2014، لافتا إلى أن الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية / 1و3و5و8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

وتابع أن "المحكمة نفسها أصدرت اربعة احكام اخرى بحقه بالسجن المؤبد عن تفجير اربعة منازل في قضاء بيجي، وتفجير منزل اخر في قضاء الشرقاط وبدوافع ارهابية، مبينا أن هذه الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة الثانية / 1و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".