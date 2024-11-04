رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الخدمة الاتحادي

بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود محمد التميمي، التعاون بين مجلس النواب ومجلس الخدمة الاتحادي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس المجلس محمود المشهداني، استقبل اليوم الاثنين، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي".

وأضاف أن "اللقاء بحث التعاون بين مجلس النواب ومجلس الخدمة الاتحادي في عدد من المجالات".

وتابع أن "رئيس مجلس الخدمة هنأ المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله".