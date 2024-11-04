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السجن سبع سنوات لمدان عن جريمة التزوير في اضابير عقارات في نينوى


أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة التلاعب والتزوير في اضابير عقارات عائدة للدولة، إذ اوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيانه، أن "المدان اقدم على التلاعب في اضابير عقارات تابعة للدولة".

وأشار إلى أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المادة 2/ أولا وثانيا وثالثا منه".

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السجن سبع سنوات لمدان عن جريمة التزوير في اضابير عقارات في نينوى
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