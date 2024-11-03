السوداني والمشهداني يبحثان التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "قدم التهاني للمشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، مؤكداً أن إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويرسخ الخيار الديمقراطي لجميع القوى السياسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتكامل في عملهما من أجل إكمال متطلبات البرنامج الحكومي، وبما يسهم في تلبية طموح أبناء شعبنا في مختلف المجالات".