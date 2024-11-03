محكمة الكرخ تقوم باشعار هيئة الإعلام لاتخاذ الإجراءات بحق قناة فضائية ومقدمها اثير التميمي

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، بأن محكمة بغداد/ الكرخ، قامت بإشعار هيئة الإعلام والاتصالات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق قناة فضائية ومقدمها.

وذكر المصدر ان "محكمة الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام تقوم بإشعار هيئة الإعلام والاتصالات،لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق قناة سامراء الفضائية ومقدم البرنامج (اثير التميمي) وفق صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الهيئة".

وفي وقت سابق، تحدث الشاعر علي الجنوبي خلال برنامج تلفزيوني على قناة سامراء الفضائية مع مقدم البرامج الشاعر أثير التميمي عن علاقة حب مع شاب يبلغ من العمر 18 سنة مما عده البعض ترويجا للمثلية في العراق ليتعرض بعدها إلى انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى إثر ذلك، قدمت قناة سامراء الفضائية اعتذارها للجمهور العراقي عن الإساءة التي ظهرت خلال البرنامج مشيرة إلى أنها قامت بفسخ عقد الشاعر أثير التميمي مع القناة، ليظهر الأخير بمقطع فيديو هاجم به إدارة القناة ومؤكدا على رفع دعوى قضائية.

وافاد مصدر امني، اليوم الأحد،" بأنه "وبعد جهود لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اتخذ القضاء العراقي الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعو (علي الجنوبي) بتهمة المحتوى الهابط".