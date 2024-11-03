وزارة التربية: تعلن قبول 20% من الخريجين الأوائل لمعاهد الفنون الجميلة في الجامعات

صرّحت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن قبول خريجي طلبة معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية في الجامعات العراقية وحسب الاقسام القريبة والمناظرة لاختصاصهم الدقيق وبنسبة 20٪ من الاوائل وحسب الضوابط والتعليمات الوزارية.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيانه، الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسجيل الطلبة وتدقيق مدى مطابقة الشروط على المقبولين ليتسنى لهم الانتظام بالدراسة مع بداية العام الدراسي 2024 - 2025،