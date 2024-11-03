رئيس الوزراء يتلقى دعوة للمشاركة في قمة عربية إسلامية بشأن غزّة ولبنان

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دعوة رسمية من العاهل السعودي، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في قمّة عربية إسلامية تستضيفها الرياض بشأن تطورات الأوضاع في غزة ولبنان واستمرار العدوان الصهيوني.

ونقل الدعوة إلى السوداني، سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز الشمري، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيانه.

وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية، والتأكيد على تنسيق المواقف ومواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق المنفعة لمصلحة الشعبين الشقيقين.