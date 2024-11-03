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وزارة التربية تحدد موعد التقديم للامتحانات الخارجية


صرّحت وزارة التربية، اليوم الاحد 3 تشرين الثاني 2024، عن موعد التقديم على الامتحانات الخارجية، فقد ذكر المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيانه، ان "موعد التقديم للامتحانات التمهيدية (الخارجي) يبدأ يوم الخميس الموافق 2024/11/14 ولغاية يوم الاربعاء الموافق 2024/12/25 حيث سيكون آخر موعد لاستلام الاستمارات من الإدارات المدرسية".

وتحدث عن "تفاصيل وتعليمات القبول لأداء الامتحانات التمهيدية"، موضحا "يُسمح للراغبين في الإشتراك من مواليد (2006 وما قبلها) التقديم على الدراسة الابتدائية على ان يكون المتقدم متخرجا من الصف الرابع الابتدائي كحد أدنى للتعليم العام أو المستوى الثاني (التعليم المسرع) او ممن اجتازوا مرحلة التكميل في مراكز محو الأمية ويؤهل المتقدم في حال النجاح او الاكمال بدرس او درسين لتأدية الامتحانات العامة النهائية".

وأوضح، "يُقبل المتقدم لأداء الامتحانات التمهيدية للدراسة المتوسطة بعد مُضي ثلاث سنوات دراسية او أكثر على إنهائه المرحلة الابتدائية لمن كان دون (28) عاما، اما من أكمل (28) فما فوق بإمكانه اداء الامتحانات مباشرة دون سنوات الانتظار اعلاه وكذلك الحال للراغبين بالاشتراك لأداء امتحانات الدراسة الإعدادية شرط اجتياز المتقدم المرحلة المتوسطة او ما يعادلها بنجاح".

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