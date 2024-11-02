مجلس محافظة النجف يحظر إستثمار الغابات والأحزمة الخضراء

قرر مجلس حماية وتحسين البيئة في النجف، السبت، حظر استثمار الغابات والاحزمة الخضراء في المحافظة. وذكر المجلس في بيانه، "صوت مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة النجف الاشرف وبحضور كل اعضائه وبالاجماع على حظر استثمار الغابات والاحزمة الخضراء في المحافظة ولاي سبب كان الا اذا كان لصالح استدامة هذه المساحات ونموها وتطويرها".

وأضاف البيان أن القرار "جاء خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس برئاسة نائب محافظ النجف الاشرف كرار محبوبة وبحضور محافظ النجف يوسف گناوي".

وأشار البيان الى أن "المجلس الزم بقراره المصوت عليه بالاجماع جميع دوائر المحافظة والجهات المعنية بعدم السماح والترويج لاي طلب في هذا الخصوص".