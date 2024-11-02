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رئيس الوزراء يوجّه بإغاثة متضرري السيول والأمطار في البلاد


وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء السبت، بإغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي العراق، إذ ذكر مكتب السوداني في بيان، "وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية، بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب العراق".

وشمل التوجيه أيضا "التنسيق بحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية، وتقديم كلّ المساعدة والعون اللازمينِ للأهالي بالسرعة المطلوبة". 

ومن الجدير بالذكر أن العراق يشهد منذ أيام موجة أمطار غزيرة تركزت في وسط وشمالي البلاد.

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