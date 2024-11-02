عدة محافظات تقرر تعطيل دوام المدارس والجامعات ليوم غداً

قررت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام في المدارس والجامعات ليوم غد الأحد، حيث قررت محافظة كركوك في بيانها، "بناءً على تقارير الانواء الجوية ومع غزارة هطول الامطار في عموم محافظة كركوك، وجه محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى المديرية العامة لتربية كركوك بتعطيل الدوام الرسمي غداً الاحد في عموم مدارس كركوك الابتدائية والمتوسطة والثانوية لعموم كركوك".

واستثنى البيان "الطلبة الذين يؤدون امتحانات الدور الثالث"، لافتا الى الى أن "محافظ كركوك وجه كذلك بتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات الحكومية والاهلية والمعاهد والكليات حرصاً على سلامة تلاميذنا وطلبتنا الاعزاء".

في ذات الصدد، وجه محافظ ديالى بتعطيل دوام طلبة المدارس والجامعات ليوم غد الاحد باستثناء الامتحانات الوزارية، حيث صرّحت المحافظة، "وجه محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري بتعطيل الدوام الرسمي لطلبة المدارس والجامعات باستثناء (امتحانات الدور الثالث الوزاري ) ليوم الاحد2024/11/3 بسبب سوء الاحوال الجوية".

كذلك قررت محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد لكافة المدارس والجامعات والمعاهد في المحافظة. وأوضحت المحافظة في بيان لها، "إشارة إلى تقرير الحالة الجوية الصادر عن دائرة أنواء صلاح الدين والمعروض أمام أنظار المحافظ، وبناءً على تقديرات المتنبئ الجوي، وجّه السيد المحافظ بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 2024/11/3 لكافة المدارس والجامعات والمعاهد في المحافظة حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين".

واستثنى البيان من هذا القرار "المراكز الامتحانية لطلبة الدراسة الإعدادية، حيث ستستمر هذه المراكز في أداء امتحانات الدور الثالث".

وكذلك في محافظة الأنبار، وجه المحافظ محمد نوري الدليمي بـ"تعطيل الدوام يوم غد الأحد باستثناء الامتحانات الوزارية والدوائر الخدمية؛ بسبب غزارة الأمطار".

كما قررت محافظة نينوى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاحد لطلبة المدارس باستثناء الطلبة المشمولين بالامتحانات الوزارية.