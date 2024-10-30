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بابل.. القبض على مجموعة أشخاص قاموا بالاعتداء على كوادر تعليمية بمدرسة ابتدائية


اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، القبض على مجموعة أشخاص قاموا بالاعتداء على كوادر تعليمية بمدرسة ابتدائية.

وذكرت القيادة في بيان  انه "وجّهت قيادة شرطة محافظة بابل ، بمتابعة مباشرة من قائد الشرطة ، رسالة واضحة وقوية للمعتدين على التعليم ، وذلك بعد أن تمكنت قوة من قسم شرطة الرافدين ، مركز شرطة الباقر ، من القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بالاعتداء على الكوادر التعليمية في مدرسة الأمانة الابتدائية بقضاء كوثى "جبلة" شمال محافظة بابل ، وذلك في استجابة سريعة وحاسمة لحادثة الاعتداء".

واضافت، انه "تأتي هذه العملية لتؤكد أن الأجهزة الأمنية في بابل لن تتهاون مع أي اعتداء على المؤسسات التعليمية أو المواطنين ، وستعمل بكل قوة لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة".

واشارت الى ان "مدرسة الأمانة الابتدائية تقع في قلب منطقة زبيدي النائية، التابعة لقضاء كوثى شمال محافظة بابل، على بعد نحو 40 كيلومتراً من مركز القضاء".

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