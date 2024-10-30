السامرائي يؤكد لطالباني أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم

أكد رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، أهمية التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

وقال تحالف العزم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السامرائي التقى رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في مقر إقامته بأربيل"، مبيناً أنه "في مستهل اللقاء قدم السامرائي التهاني بإنجاز الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان".

وأضاف أن "الجانبين بحثا جهود الأطراف السياسية لتعزيز التعاون المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحة المحلية والإقليمية والدولية"، مؤكداً على "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وسبل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، ومساعي تحقيق الاستقرار وفي مقدمتها خطوة انتخاب رئيس مجلس النواب في الجلسة المقبلة للمجلس".