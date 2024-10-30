إعفاء رئيس مجلس محافظة صلاح الدين من منصبه

صوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على إعفاء رئيس مجلس المحافظة عادل عبد السلام الصميدعي من منصبه.

وقال مصدر صحفي، ان مجلس محافظة صلاح الدين صوت، على إعفاء رئيس مجلس المحافظة عادل عبد السلام الصميدعي من منصبه، مشيرا الى ان عدد المصوتين كان 10 اعضاء.

ويوم أمس، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة طارئة، وصوت المجلس بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب الإهمال في أداء الواجبات المناطة به.