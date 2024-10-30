وزارة العمل: الاستمرار باستقبال طلبات المعاقين الراغبين بالحصول على الرقم المروري مجاناً

صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحصول ما يقرب من 11 ألف معاق على رقم مروري مجاني خلال 2024، مؤكدة استمرارها بتسلم طلبات استيراد السيارات للمشمولين بذلك، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن إجمالي أعداد المعاقين الذين حصلوا على رقم مروري مجاني خلال الأعوام الماضية، بلغ 60 ألفاً و530، فيما وصل عددهم خلال العام الحالي وحده، إلى عشرة آلاف و870 لوحة للمستفيدين ببغداد والمحافظات.

وأوضح أنه وفقاً لقانون هيئة ذوي الإعاقة يتم إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والضرائب لمدة خمسة أعوام عند شراء وسائل النقل المستوردة، ويتحدد الإعفاء كل خمسة أعوام، منوهاً بأن استيراد السيارات، يكون حصراً عن طريق الشركتين العامة لتجارة وصناعة السيارات، على أن تقاد تلك السيارة من قبل المعاق أو من ينوب عنه من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

وحدد العقابي عمر المستفيد بـ 18 عاماً فما فوق، وأن يحصل على نسبة عجز تبلغ 50 بالمئة فما فوق، وبخلافه لا يتم قبول طلبه، مشيراً إلى استمرار مركز تشخيص العوق التابع للوزارة، باستقبال طلبات المعاقين الراغبين بالحصول على الرقم المروري مجاناً، موضحاً بأن هيئة حقوق ذوي الإعاقة عازمة على تحقيق الفائدة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة سواء كانت مادية أو معنوية أو نفسية.