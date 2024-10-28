العتبة الحسينية تسلم مواد غذائية لمستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية في لبنان

سلمت بعثة الإغاثة الطبية في لبنان التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، مواد غذائية لمستشفى نبيه بري الحكومي في محافظة النبطية، تنفيذا لبيان مكتب المرجعية الدينية العليا وتوجيهات ممثلها الشيخ عبدالمهدي الكربلائي بضرورة دعم الشعب اللبناني.

وقال مسؤول البعثة الدكتور حسين قبيسي، إن "بعثة الإغاثة الطبية في لبنان التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، سلمت كمية من المواد الغذائية لمستشفى نبيه بري الحكومي في محافظة النبطية، وذلك تنفيذا لبيان مكتب المرجعية الدينية العليا وتوجيهات ممثلها الشيخ عبدالمهدي الكربلائي بضرورة دعم الشعب اللبناني".

وتابع إننا "سلمنا الدفعة الأولى من المواد الغذائية والتموينية للمستشفى بالتنسيق مع فريق اسعاف النبطية، ومن المقرر أن يتم تسليم المستشفى كمية من المواد والمستلزمات الطبية، والأدوية الطارئة، ".

وأضاف أن "هذا الدعم يأتي ضمن المرحلة الثانية من واجب الدعم لأهلنا في جنوب لبنان، وبخاصة المستشفيات الحكومية في الخطوط الأمامية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة أتت بناء على طلب من المستشفى وبالتنسيق مع محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك،