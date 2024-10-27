رئيس أركان الجيش يبحث مع نظيره الهولندي تطوير قدرات الجيش العراقي

بحث رئيس أركان الجيش، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله مع نظيره الهولندي الفريق أول طيار اونو ايخلسهايم، تطوير قدرات الجيش العراقي.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان:" ان اللقاء تم بحضور قائد بعثة حلف الناتو في العراق والوفد المرافق له، ومن الجانب العراقي حضره معاون رئيس أركان الجيش للتدريب وقائد القوات البرية ومدير التدريب العسكري ومدير الأمن السيبراني".

وثمن يارالله، الدور الكبير لهولندا خلال عملها ضمن قوات التحالف وحلف الناتو ومساهمتهم في تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأمنية العراقية.

وتناول الجانبان ايضاً سبل التعاون والتنسيق العسكري وفتح مجالات اخرى للشراكة على مستوى التدريب والتسليح لتطوير قدرات الجيش العراقي.

من جانبه، عبّر رئيس أركان الجيش الهولندي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالتطور الكبير للأجهزة الأمنية وعملها على تعزيز الأمن والاستقرار.