النائب سعود الساعدي يوجه سؤالاً لوزير الداخلية بعد اقتحام لمقر تابع للحشد الشعبي

وجه عضو مجلس النواب سعود الساعدي، اليوم السبت، سؤالاً إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وذلك بعد اقتحام قوة تابعة للوزارة إلى مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي.

وقال الساعدي في الكتاب الموجه إلى وزير الداخلية، انه "بناءً على الدور الرقابي والتمثيلي عن الشعب وفقاً لأحكام المواد 27 و 49/ أولاً و 61 / ثانياً وسابعاً/ أ من الدستور، واستناد لأحكام المادتين 15 و 27 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، واستناداً لأحكام المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب يرجى اجابتنا على الاسئلة النيابية الآتية:

1. ما هو السند الدستوري والقانوني لقيام قوة تابعة لوزارتكم (خلية الصقور - الفريق التكتيكي - الشرطة الاتحادية - الشرطة المحلية) باقتحام مقر هيئة الحشد الشعبي / اللواء 45 في منطقة الكرادة شارع 52 بتاريخ 23 - 24 تشرين الأول 2024 على الرغم من عدم استحصال هذه القوة إذن من القضاء لغرض التفتيش.

2. هل قامت القوة باستحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة باعتبار هيئة الحشد الشعبي تشكيل عسكري يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة استناداً للمادة 1 من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 ".