المندلاوي يدين العدوان الاسرائيلي على ايران

ادان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، العدوان الاسرائيلي على ايران.

وقال المندلاوي في بيان:" ندين بشدة العــدوان الصهــيوني على الجمهورية الإســلامية الإيـرانية فجر اليوم، مؤكدا وقوف وتضامن العراق إلى جانب جارته إيــران، واستــنكاره المستمر للانتـهاكات التي يمارسها الكيــان الهائج للقوانين والمواثيق الدولية، والاعمال الإجــرامية الوحشــية لقوات الاحـــتلال بحق دول وشعوب المنطقة".

وحذر المندلاوي، من محاولات الاحتــلال الصهــيوني من توسعة رقعة الصــراع في المنطقة واستمرار نزيــف الــدم واستهــداف قتــل المدنيين، للهروب من الواقع المرير والهــزائم المتكررة بعد اكثر من عام على عملية طــوفان الأقصــى.

وأكد المندلاوي ضرورة اتخاذ مواقف شجاعة في معالجة وحسم ملف الأجواء العراقية، وعدم السماح بانتـ..ـهاكها واستــباحتها.