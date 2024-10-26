الشيخ همام حمودي يؤكد أن العدوان الصهيوني على إيران تجسيد للنزعة العدوانية الإرهابية التي يقوم عليها

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، أن العدوان الصهيوني على إيران تجسيد للنزعة العدوانية الإرهابية التي يقوم عليها.

وقال الشيخ حمودي في بيان:" إن العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تجسيد للنزعة العدوانية الإرهابية التي يقوم عليها الكيان الصهيوني، ومحاولة بائسة ويائسة لتوسيع حروبه للخروج من مستنقع هزائمه الكبيرة في غزة ولبنان، رغم كل ما ارتكبه من مجازر وتدمير".

وأضاف:" أننا إذ ندين هذا العدوان الصهيوني بشدة، ونتضامن مع الجمهورية الإسلامية بقوة، نؤكد مسؤولية الهيئات الأممية والمجتمع الدولي في اتخاذ مواقف جريئة لردع التوحش الصهيوني، ووقف الدعم المادي والتسليحي عنه، وفرض مزيد من العزلة على حكومة الإرهابي نتنياهو".