تدمير 6 مضافات و4 انفاق لداعش الارهابي في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، أن جهاز مكافحة الإرهاب دمر 6 مضافات و4 انفاق لتنظيم داعش الإرهابي في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته إن "جهاز مكافحة الارهاب ينفذ عملية استطلاع وتفتيش تسفر عن تدمير (6) مضافات (4) انفاق وعدد من المواد المتفجرة في محافظة صلاح الدين".

وبينت الخلية أن "جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، مستمرون بعمليات البحث والتفتيش".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت أمس الخميس، القضاء على 9 إرهابيين بينهم 7 انتحاريين شمالي الرطبة في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان " إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال نوعية ناجحة ثم اشتباك بطولي في منطقة صحراء (كعرة) شمالي قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، تمكن خلالها من قتل (9) إرهابيين بينهم (7) انتحاريين وتدمير أسلحتهم وأعتدتهم ومعداتهم الفنية واللوجستية".

وأضافت أن "هذه العملية المباغتة والمتميزة جاءت بإسناد جوي وفني من التحالف الدولي، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وما زالت هذه العملية مستمرة لتفتيش المنطقة كافة".