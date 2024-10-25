وزير البيئة نزار ئاميدي يقدم استقالته من منصبه

قدم وزير البيئة، نزار ئاميدي، اليوم الجمعة، (14 تشرين الأول 2024)، استقالته من منصبه.

وذكر مصدر في تصريح للوكالة الرسمية،، إن "وزير البيئة نزار ئاميدي قدم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "الوزير قدم استقالته للتفرغ للعمل الحزبي والسياسي".

يشار الى ان نزار ئاميدي، ينتمي الى الاتحاد الوطني الكردستاني.

قبل ذلك، شغل نزار آميدي منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية في عهد الرئيسين فؤاد معصوم وبرهم صالح.