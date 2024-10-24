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وزير التعليم يصدر قراراً بشأن الطلبة الوافدين


قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، (24 تشرين الأول 2024)، السماح للطبة غير المقبولين ضمن قناة الطلبة الوافدين بالتقديم ضمن الوجبة الثانية لغرض القبول ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص والأهلي الصباحي الدولي.

وأكد وزير التعليم خلال استقباله الطلبة، بحسب بيان للوزارة، أن "القرار يسمح لفئة الطلبة الذين لم تظهر نتائج نقلهم ضمن قناة الطلبة الوافدين بالتقديم إلى استمارة إلكترونية خاصة بالوجبة الثانية لغرض قبولهم ضمن كليات الطب في الجامعات الحكومية أو الأهلية حسب معايير الحد الأدنى للنقل لسنة تخرجهم ضمن الوجبة الأولى للوافدين ومعدل الطالب والخطة المحددة للكليات".

جدير بالذكر أن الاستمارة الالكترونية المعدة للتقديم والقبول لهذه الفئة سيتم إطلاقها مطلع الأسبوع المقبل ضمن بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة 

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