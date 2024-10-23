الكهرباء: شمول 4 محافظات بالتحول الذكي كمرحلة اولى

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، عن شمول 4 محافظات ضمن المرحلة الأولى للتحول الذكي التي من المؤمل أن تشمل 500 ألف مشترك، فيما أشار الى ان الدعم الحكومي للتعرفة الكهربائية مستمر بمعدل 75 بالمئة.

وقال فاضل للوكالة الرسمية إن "الوزارة وقعت عقود مهمة ستكون نقطة تحول كبيرة في مجال تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين"، مبينا أن "عقود التحول الذكي التي قررت الوزارة منذ تشكيل الحكومة على دراستها وطرحها للتأهيل".

وأضاف، أن "التحول الذكي هو أحد مشاريع البرنامج الحكومي الذي حظي بدعم كبير من الحكومة المركزية ومجلس النواب العراقي"، لافتا الى "أننا نجحنا بتوقيع عقود خدمة التحول الذكي في محافظات واسط وكركوك وديالى والانبار والتي تعتبر المرحلة الأولى".

وتابع "الأسبوع القادم ستشهد الوزارة توقيع عقود البصرة وميسان وبغداد"، موضحا أن "المرحلة الأولى قد تتضمن تحقيق 500,000 مشترك للتحول الى القراءة الرقمية ومنظومات الذكية لتجهيز الطاقة".

وبين أن "ميزة المشروع هو التجهيز العالي للمناطق بمشروع الـ24 ساعة كما ستشهد صيانة دورية بشكل سريع وعاجل"، موضحا ان "النقطة الأساسية المهمة في هذا المشروع هي ان بطاقة التعرفة الكهربائية مازالت نفس التعرفة الكهربائية المدعومة من الحكومة بمعدل دعم 75 بالمئة، أي ان الحكومة تدفع 75 بالمئة من القائمة والمواطن يدفع 25 بالمئة من كلفة الطاقة".

وذكر "نسعى على تحسين الخدمة دون تحميل المواطن أي أعباء"، لافتا الى "اننا في المرحلة الأولى من هذا المشروع وسننتقل تباعا الى المراحل الثانية والثالثة والرابعة وسيتم اشراك أكثر من 6 ملايين مواطن".

ودعا المواطنين الى "التعاون والتنسيق مع الوزارة لغرض إنجاح هذا المشروع"، متقدما بـ"الشكر لكل الجهات الداعمة منها رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمدراء العامين في وزارة الكهرباء وكوادر الوزارة لإنجاح المرحلة الأولى من عقد التحول الذكي".

ورعى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، توقيع عقود مشاريع التحول الذكي بالشبكة لمناطق الوسط والشمال، فيما أشار الى وضع خطة متكاملة للتحول الى الشبكة الذكية تستند الى رؤية واضحة في تحديث قطاع الكهرباء بشكل جذري.