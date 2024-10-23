السوداني يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني

بحث المجلس الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، مستجدات الأوضاع والتحديات في المحيط الإقليمي وأثرها وانعكاساتها على العراق.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان إن "السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع والتحديات في المحيط الإقليمي وأثرها وانعكاساتها على العراق، خاصة ما يدور من أحداث في لبنان وفلسطين".

وأضاف أن "الاجتماع شهد بحث الموقف الأمني على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، وسبل تعزيز التفاهمات الأمنية بين البلدين، كما جرى بحث القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة بصددها، بما يتلاءم مع المقتضيات والمصلحة العامة للبلاد