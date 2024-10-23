نائب يكشف حقيقة تحديد موعد جلسة اختيار رئيس مجلس النواب!

أوضح النائب عن كتلة المبادرة عدنان الجحيشي، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تحديد موعد جلسة اختيار رئيس مجلس النواب، فيما أكد ان جميع القوى السياسية تتحمل مسؤولية خلو رئاسة مجلس النواب من رئيسها.

وذكر الجحيشي في حديث لقناة السومرية، "لغاية الان لم تحدد جلسة اختيار رئيس مجلس النواب"، مضيفا: "ننتظر جدول اعمال الجلسة خلال اليوم او يوم غد الخميس في حال وجود جلسة اختيار رئيس البرلمان السبت المقبل ومن الواضح انه لا توجد أي جلسة".

وبيّن انه "لا يوجد أي تفاق بين الكتل السياسية فيما يخص اختيار رئاسة البرلمان للذهاب بمرشح واحد وذلك يتطلب انسحاب أحد المرشحين وإعلان المرشح الاخر".

وتوقع الجحيشي: "حتى في حال تم عقد جلسة اختيار رئيس مجلس النواب لم يحصل المرشحين الى النصاب المطلوب بعدد الأصوات الـ166 وبالتالي سنبقى في نفس الدوامة".

وختم قائلاً: "مع كل الأسف هذه رئاسة مجلس النواب العراقي وليست رئاسة مجلس النواب السنة واليوم يصادف مرور سنة كاملة على عدم الاتفاق"، موكدا، ان "جميع القوى السياسية تتحمل مسؤولية خلو رئاسة مجلس النواب من رئيسها وان يتحملون مسؤولية".