نزاع مسلح بين عشيرتين تنهي حياة شيخ عشيرة في ميسان

صرّح مصدر أمني في محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، بأن شيخ عشيرة الذهيبات لقي مصرعه خلال مواجهات مسلحة اندلعت بين عشرتين في المحافظة، إذ ذكر المصدر في حديث لـقناة السومرية، إن "مشاجرة بين عشيرتين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة ضمن منطقة علي الغربي في ميسان، ما أسفر عن مقتل شيخ عشيرة الذهيبات".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية من شرطة ميسان طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال 3 من المتورطين بالحادثة".