حريق في منزل بحي الجامعة غربي بغداد ينهي حياة مواطن

صرّح مصدر امني، اليوم الأربعاء، بوفاة مواطن بحريق اندلع داخل منزل في منطقة حي الجامعة غرب بغداد، حيث أوضح المصدر لقناة السومرية ، ان "حريقا اندلع داخل الطابق الثاني لاحد المنازل ضمن منطقة حي الجامعة ببغداد".

وذكر ان "الحادث اسفر عن مصرع احد افراد العائلة بعد تعرضه لحروق واختناق داخل الغرفة "، مشيرا الى "انتشال الجثة واخماد للنيران". وبيّن ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث نتيجة تماس كهربائي".