رئيس الوزراء يناقش خطوات مشروع إعادة تأهيل مطار بغداد

ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC مشروع تطوير مطار بغداد الدولي، حيث وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان له، ان الاجتماع بحث في الخطوات التي اتخذتها مؤسسة التمويل الدولية IFC لجذب المستثمرين والشركات المتخصصة في إدارة المطارات، التي وصل عددها إلى 14 شركة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مضيّ الحكومة في مشروع إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي بالرغم من كل التحديات، حيث خضع لدراسة معمقة كما أخذ مساحة من البحث على مستوى الحكومة ووزارة النقل.

وبين أن الموديل الخاص بالمشروع ينطوي على مزايا كثيرة جعلت أغلب المطارات الناجحة في المنطقة تعمل عليه وتُدار من خلاله، ووجه بضرورة أن تكون عمليات التأهيل والتطوير وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير التي حددتها المنظمات الدولية المعنية بالمطارات، مشيراً إلى أنّ المشروع سيحقق مبدأين أساسين، الأول مضاعفة الأرباح والإيرادات، والآخر تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.