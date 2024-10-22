مكتب المندلاوي يؤكد سلامة رئيس البرلمان بالنيابة من القصف الصهيوني على مطار بيروت

كشفت اوساط نيابية عن استهداف مقتربات مطار بيروت الدولي بصاروخين ، مساء اليوم الثلاثاء، تزامنا مع هبوط الطائرة التي اقلت رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي والوفد النيابي المرافق له .

واكد مكتب المندلاوي ، سلامة رئيس البرلمان بالنيابة والوفد المرافق له .

وكان المندلاوي قد وصل مساء اليوم الثلاثاء ، الى بيـروت، وسيلتقي يوم غد الاربعاء عددًا من كبار المسؤولين بينهم رئيس البرلمان اللبناني، نبــيه بري.

وذكر مكتب المندلاوي في بيان:" ان زيارة رئيس مجلس النواب بالنيابة إلى بيروت،جاءت بعد عودته من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، في اطار جهود الدبلوماسية البرلمانية العراقية لايقاف العـدوان على الشعبين اللبــناني والفلسطيني، وفي مسعى لمنع انزلاق المنطقة الى اتون حـرب واسعة.