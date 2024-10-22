المندلاوي يصل بيروت

وصل رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، مساء اليوم الثلاثاء، (22 تشرين الأول 2024)، إلى العاصمة اللبنـانية بيروت، حيث سيلتقي يوم غد الأربعاء، عدداً من كبار المسؤولين بينهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وذكر بيان لمكتبه، ان "زيارة رئيس مجلس النواب بالنيابة إلى بيروت، بعد عودته من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، في اطار جهود الدبلوماسية البرلمانية العراقية لإيقاف العـدوان على الشعبين اللبـناني والفلسـطيني، وفي مسعى لمنع انزلاق المنطقة الى أتون حرب واسعة".

ولفت البيان الى، ان الزيارة "تأتي كرسالة دعم وتعبير عن تضامن العراق حكومةً وبرلمانًا وشعبًا مع الاشقاء في لبنان وفلسـطين، واستنكار جرائم الابـادة الصهـيونية بحق شعوب المنطقة".