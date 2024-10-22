وزارة التعليم العالي، تطلق الدليل الإرشادي لضوابط التقديم الإلكتروني المركزي للجامعات والكليات الأهلية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الدليل الإرشادي لضوابط التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية للعام 2025/2024.

وبحسب بيان الوزارة، يشمل الدليل الأسس العامة التي يعتمده نظام التقديم والقبول الإلكتروني المركزي وشروط وضوابط التقديم إلى الدراسة الصباحية والمسائية وضوابط القنوات الأخرى والمنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية والحدود الدنيا للتقديم بحسب التخصصات إلى الجامعات والكليات الأهلية ومدخلات القبول لكل قسم وآلية التقديم عن طريق التطبيق الخاص بدائرة التعليم الجامعي الأهلي وخطوات إنشاء الحساب وملء البيانات.

وأضاف البيان، "نلفت عناية المهتمين بشؤون التعليم الجامعي إلى أن التقديم الإلكتروني المركزي إلى الجامعات والكليات الأهلية ودليلها سيكون متاحا في الأسبوع المقبل".

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